После первого тайма в финальном матче ЧМ-2022 по футболу ведет сборная Аргентины
18:56 18.12.2022 Источник: НГ-Online
Новости
- 18:41 18.12.2022
- Сильный снегопад в Москве стал причиной задержки 90 авиарейсов
- 17:55 18.12.2022
- Рисковать отношениями с РФ, оказывая военную помощь Украине, Израиль не намерен – посол Бродский
- 13:25 18.12.2022
- Из вынужденно севших в Хельсинки турецких лайнеров, пассажиров не выпустили, не давали еду и воду
- 11:30 18.12.2022
- Жителей Чехии одолевают сразу три болезни. Больницы "бьют тревогу"
- 11:00 18.12.2022
- Папа Риский подписал отречение "в случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то"
- 10:10 18.12.2022
- В Москве снегопад привел к задержкам и отменам рейсов в аэропортах
- 10:00 18.12.2022
- Конфликт вокруг Украины папа римский Франциск назвал "мировой войной"
- 09:25 18.12.2022
- Снег в Москве закончится только к вечеру - синоптики
- 09:20 18.12.2022
- Предпосылок к снижению цен на автомобили в РФ нет - дилеры
- 09:15 18.12.2022
- Министр обороны РФ побывал на передовой СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать