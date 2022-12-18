После первого тайма в финальном матче ЧМ-2022 по футболу ведет сборная Аргентины

18:56 Источник: НГ-Online

В Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле завершился первый тайм финальной игры чемпионата мира по футболу 2022 года. Аргентина выигрывает у Франции со счетом 2:0. Первый гол забил с пенальти на 21-й минуте Лионель Месси. Второй мяч в ворота сборной Франции провел Анхель Ди Мария на 36-й минуте.