На отказе от российского газа Европа уже потяла триллион долларов - Bloomberg
20:00 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, такая сумма вытекает из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. При этом, прогнозирует агентство, это только начало самого масштабного энергетического кризиса за последние десятилетия. После зимнего периода газовые хранилища опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно.
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