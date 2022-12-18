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На отказе от российского газа Европа уже потяла триллион долларов - Bloomberg

20:00 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от российского газа в свете ситуации вокруг Украины уже стоил Европе порядка 1 трлн долларов, сообщило в воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на собственные расчеты.

По его данным, такая сумма вытекает из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. При этом, прогнозирует агентство, это только начало самого масштабного энергетического кризиса за последние десятилетия. После зимнего периода газовые хранилища опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно.

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