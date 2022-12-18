Франция сравняла счет в финальном матче с командой Аргентины ЧМ-2022 по футболу

19:56 Источник: НГ-Online

Во втором тайме финала ЧМ-2022 по футболу, который начался со счета 2:0 в пользу Аргентины, Килиан Мбаппе сначала забил ответный гол с пенальти на 80-й минуте, а через две минуты сравнял счет. Игра проходит в Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле.