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НОВОСТИ

Франция сравняла счет в финальном матче с командой Аргентины ЧМ-2022 по футболу

19:56 18.12.2022 Источник: НГ-Online

Во втором тайме финала ЧМ-2022 по футболу,  который начался со счета 2:0 в пользу Аргентины, Килиан Мбаппе сначала забил ответный гол с пенальти на 80-й минуте, а через две минуты сравнял счет. Игра проходит в Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле.

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