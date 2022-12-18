В финальном матче ЧМ-2022 по футболу назначено дополнительное время
20:15 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Команды проведут два тайма по 15 минут. В случае ничейного результата по их итогам победитель чемпионата мира определится в серии послематчевых пенальти.
Сборная Франции отыграла два мяча в течение минуты и сравняла счет во втором тайме финального матча чемпионата мира по футболу с командой Аргентины. Встреча проходит на Национальном стадионе в Лусаиле.
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