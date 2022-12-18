В финальном матче ЧМ-2022 по футболу назначено дополнительное время

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Команды проведут два тайма по 15 минут. В случае ничейного результата по их итогам победитель чемпионата мира определится в серии послематчевых пенальти.

Сборная Франции отыграла два мяча в течение минуты и сравняла счет во втором тайме финального матча чемпионата мира по футболу с командой Аргентины. Встреча проходит на Национальном стадионе в Лусаиле.