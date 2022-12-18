Финал ЧМ-2022 по футболу переходит в стадию послематчевых пенальти

20:46 Источник: НГ-Online

Основное время игры закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время снова отличились Мессии на 109-й минуте и Мбапе с пенальти на 116-й и счет стал 3:3. Теперь командам предстоит серия пенальти. Встреча проходит на Национальном стадионе в Лусаиле.