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НОВОСТИ

Финал ЧМ-2022 по футболу переходит в стадию послематчевых пенальти

20:46 18.12.2022 Источник: НГ-Online

Основное время игры закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время снова отличились Мессии на 109-й минуте и Мбапе с пенальти на 116-й и счет стал 3:3. Теперь командам предстоит серия пенальти. Встреча проходит на Национальном стадионе в Лусаиле.

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