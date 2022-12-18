Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу 2022 года в Катаре
20:58 18.12.2022 Источник: НГ-Online
Аргентина празднует победу в чемпионате мира по футболу 2022 года, который завершился на Национальном стадионе в Лусаиле. Судьбу титула решила серия послематчевых пенальти, в которой лучше оказались футболисты Аргентины.
Основное и дополнительное время закончилось со счетом 3:3. В составе аргентинцев дважды отличился Лионель Месси (23-я минута, с пенальти, 109-я), один мяч забил Анхель Ди Мария (36-я минута). У французов все три гола на счету Килиана Мбаппе, два из кторых с пенальти (80-я, 81-я и 118-я минуты).
Сборные Аргентины и Франции становились чемпионами мира по два раза. Аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Французы побеждали в 1998 и 2018 годах.
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