Килиан Мбаппе уезжает с ЧМ-2022 по футболу лучшим бомбардиром за всю историю финалов
21:20 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мбаппе оформил хет-трик в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Аргентины, которая выиграла в серии пенальти (основное время — 2:2, дополнительное время — 3:3, серия пенальти — 4:2). Теперь на счету Мбаппе четыре забитых мяча в финальных встречах мировых первенств, он обошел по этому показателю англичанина Джеффа Хёрста, француза Зинедина Зидана, бразильцев Ваву и Пеле (по три). На чемпионате мира 2018 года француз забил гол в ворота сборной Хорватии (4:2).
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