Порт Мариуполя планируется использоваться для экспорта угля их ДНР

08:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) планируют использовать порт Мариуполя для экспорта угля. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр угля и энергетики республики Андрей Чертков.



«Мы рассматриваем разные варианты, в том числе использование мариупольского порта для того, чтобы наладить поставки угля морем», — сказал министр.



Он добавил, что есть сложности с поставками угля железнодорожным транспортом. Однако, ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация разрешится.



