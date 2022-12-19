Порт Мариуполя планируется использоваться для экспорта угля их ДНР
08:55 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы рассматриваем разные варианты, в том числе использование мариупольского порта для того, чтобы наладить поставки угля морем», — сказал министр.
Он добавил, что есть сложности с поставками угля железнодорожным транспортом. Однако, ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация разрешится.
НОВОСТИ
- 09:10 19.12.2022
- Впервые за четыре года глава МИД Австралии посетит Китай
- 09:05 19.12.2022
- В РФ перед Новым годом начался всплеск онлайн-мошенничеств - эксперты
- 21:20 18.12.2022
- Килиан Мбаппе уезжает с ЧМ-2022 по футболу лучшим бомбардиром за всю историю финалов
- 20:58 18.12.2022
- Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу 2022 года в Катаре
- 20:46 18.12.2022
- Финал ЧМ-2022 по футболу переходит в стадию послематчевых пенальти
- 20:15 18.12.2022
- В финальном матче ЧМ-2022 по футболу назначено дополнительное время
- 20:00 18.12.2022
- На отказе от российского газа Европа уже потеряла триллион долларов - Bloomberg
- 19:56 18.12.2022
- Франция сравняла счет в финальном матче с командой Аргентины ЧМ-2022 по футболу
- 18:56 18.12.2022
- После первого тайма в финальном матче ЧМ-2022 по футболу ведет сборная Аргентины
- 18:41 18.12.2022
- Сильный снегопад в Москве стал причиной задержки 90 авиарейсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать