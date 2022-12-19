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НОВОСТИ

Порт Мариуполя планируется использоваться для экспорта угля их ДНР

08:55 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) планируют использовать порт Мариуполя для экспорта угля. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр угля и энергетики республики Андрей Чертков.

«Мы рассматриваем разные варианты, в том числе использование мариупольского порта для того, чтобы наладить поставки угля морем», — сказал министр.

Он добавил, что есть сложности с поставками угля железнодорожным транспортом. Однако, ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация разрешится.

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