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В РФ перед Новым годом начался всплеск онлайн-мошенничеств - эксперты

09:05 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всплеск онлайн-мошенничеств при заказе Деда Мороза и оформления ски-пасса на горнолыжные курорты, покупок в интернет-магазинах и заказах курьерских доставок начался в России в преддверии Нового года. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты из компаний, работающих в сфере кибербезопасности.

«Российские специалисты по кибербезопасности из компании PRO32 предупреждают, что начался всплеск мошенничеств с использованием приемов социальной инженерии. В качестве инструментов злоумышленники используют все — от СМС и звонков до создания зловредных сайтов-двойников», — сообщили ТАСС в пресс-службе PRO32, российского поставщика ИТ-решений в сфере кибербезопасности, который до весны 2022 года был официальным представителем европейского антивируса Eset.

В частности, пользователи начали получать сообщения от имени интернет-магазинов и государственных служб с поздравлением с Новым годом и ссылкой якобы на получение подарочных бонусов для покупки товаров или выплат от государства, объяснили эксперты. Ссылка ведет на фишинговый сайт, где просят ввести номер карты или свои персональные данные, после чего со счета пользователя снимают средства.

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