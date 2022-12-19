В РФ перед Новым годом начался всплеск онлайн-мошенничеств - эксперты
09:05 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Российские специалисты по кибербезопасности из компании PRO32 предупреждают, что начался всплеск мошенничеств с использованием приемов социальной инженерии. В качестве инструментов злоумышленники используют все — от СМС и звонков до создания зловредных сайтов-двойников», — сообщили ТАСС в пресс-службе PRO32, российского поставщика ИТ-решений в сфере кибербезопасности, который до весны 2022 года был официальным представителем европейского антивируса Eset.
В частности, пользователи начали получать сообщения от имени интернет-магазинов и государственных служб с поздравлением с Новым годом и ссылкой якобы на получение подарочных бонусов для покупки товаров или выплат от государства, объяснили эксперты. Ссылка ведет на фишинговый сайт, где просят ввести номер карты или свои персональные данные, после чего со счета пользователя снимают средства.
НОВОСТИ
- 09:10 19.12.2022
- Впервые за четыре года глава МИД Австралии посетит Китай
- 08:55 19.12.2022
- Порт Мариуполя планируется использоваться для экспорта угля их ДНР
- 21:20 18.12.2022
- Килиан Мбаппе уезжает с ЧМ-2022 по футболу лучшим бомбардиром за всю историю финалов
- 20:58 18.12.2022
- Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу 2022 года в Катаре
- 20:46 18.12.2022
- Финал ЧМ-2022 по футболу переходит в стадию послематчевых пенальти
- 20:15 18.12.2022
- В финальном матче ЧМ-2022 по футболу назначено дополнительное время
- 20:00 18.12.2022
- На отказе от российского газа Европа уже потеряла триллион долларов - Bloomberg
- 19:56 18.12.2022
- Франция сравняла счет в финальном матче с командой Аргентины ЧМ-2022 по футболу
- 18:56 18.12.2022
- После первого тайма в финальном матче ЧМ-2022 по футболу ведет сборная Аргентины
- 18:41 18.12.2022
- Сильный снегопад в Москве стал причиной задержки 90 авиарейсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать