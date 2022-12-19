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Впервые за четыре года глава МИД Австралии посетит Китай

09:10 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Австралии Пенни Вонг посетит с рабочим визитом Китай в среду, 21 декабря. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По словам главы австралийского правительства, «министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отправится в Пекин по приглашению Китайской Народной Республики, чтобы встретиться с главой МИД КНР Ван И».

Это будет первый за четыре года визит главы МИД Австралии в Китай.

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