Впервые за четыре года глава МИД Австралии посетит Китай

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Австралии Пенни Вонг посетит с рабочим визитом Китай в среду, 21 декабря. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр страны Энтони Альбанезе.



По словам главы австралийского правительства, «министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отправится в Пекин по приглашению Китайской Народной Республики, чтобы встретиться с главой МИД КНР Ван И».



Это будет первый за четыре года визит главы МИД Австралии в Китай.



