На объекты культуры и расселение аварийного жилья выделят 50 млрд рублей
10:20 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Федеральные средства ускорят ход строительства нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи, который строится на Кадашевской набережной в Москве. Кроме того, федеральное финансирование поможет быстрее провести реконструкцию и реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Еще один объект, куда будут отправлены бюджетные инвестиции, — музей-усадьба Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“. Здесь планируется завершить возведение нового фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра и других объектов», — говорится в сообщении.
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