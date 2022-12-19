На объекты культуры и расселение аварийного жилья выделят 50 млрд рублей

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов культуры, а также на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства.



«Федеральные средства ускорят ход строительства нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи, который строится на Кадашевской набережной в Москве. Кроме того, федеральное финансирование поможет быстрее провести реконструкцию и реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Еще один объект, куда будут отправлены бюджетные инвестиции, — музей-усадьба Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“. Здесь планируется завершить возведение нового фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра и других объектов», — говорится в сообщении.





