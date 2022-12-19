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НОВОСТИ

«Антидроп» Сбера блокирует дропов, обналичивающих украденные средства

10:17 19.12.2022

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Фото пресс-службы Сбера
Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в интервью «Известиям» рассказал, как изменились способы вывода денег мошенниками после ухода из России Visa и MasterCard. По его словам, по данным за IV квартал 2022 года основной канал вывода средств по схемам профессионального мошенничества – карты российских банков. Его доля составляет примерно 59%.

«Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в «денежных хабах» – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, – отметил Станислав Кузнецов. – Такая особенность связана с тем, что Санкт-Петербург – крупный туристический центр, в котором легко затеряться приезжему, в городе еще довольно слабо развито видеонаблюдение, а также особую роль играет близость к государственной границе с несколькими странами».

Кроме того, украденные средства конвертируются в криптовалюту с помощью нелегальных сервисов, расположенных в «Москва-Сити», ТЦ «Горбушкин двор», ТЦ «Фудсити», ТЦ «Садовод», на автовокзале Котельники и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва», добавил представитель Сбера. «Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется в том числе для финансирования ее армии, – рассказан он. – Таким образом, украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ».

«Благодаря стратегии «Антидроп» Сбер выдавливает из банка дропов людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. В 2022 году заблокировано более 45 тыс. попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов», – добавил Станислав Кузнецов.

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