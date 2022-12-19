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НОВОСТИ

Сбер: Кибермошенники активно используют тему специальной военной операции и мобилизации

11:02 19.12.2022

Кибермошенники ускоренно приспосабливаются к новостному ряду, и как только появляется какая-то новость, мгновенно используют ее для того, чтобы перенастроить инструменты реализации своего преступного умысла. Об этом рассказал «Известиям» зампред Сбера Станислав Кузнецов.

«В повестке преступников активно используется тема проведения специальной военной операции, тема частичной мобилизации, тема подготовки и переподготовки мобилизованных граждан, – отметил он. – Злоумышленники создали различные варианты схем с уклонением: «удаление из базы мобилизованных», «проверка на наличие повестки», «помощь с выездом из России». Имели место схемы со сбором денежных средств для мобилизованных и компенсациями за участие в СВО. Такие сценарии нацелены на совершение денежных переводов гражданами. В большинстве случаев удается их приостановить».

Единственное, с чем бороться достаточно сложно, – когда клиент Сбера снимает деньги наличными самостоятельно, несет в другой банк, там кладет на счет мошенника и таким образом теряет свои средства, добавил Станислав Кузнецов. «Мы договорились в рамках Ассоциации банков России, в рамках взаимодействия с ФинЦЕРТом ЦБ, что мы будем даже такие действия наших клиентов хеджировать, – рассказал он. – Будем обмениваться информацией и выработаем особый порядок принятия решений о переводе этих средств на счета подозрительных структур».

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