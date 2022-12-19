Часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, была ночью уничтожена — Пушилин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых 18 декабря были нанесены удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнем российских сил. Об этом в понедельник заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена», — сказал он.

Пушилин добавил, что ответный огонь по позициям ВСУ велся подразделениями 1-го армейского корпуса и силами российской армии. «Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под нашим контролем», — отметил он.