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Потолок цен на газ будет утвержден, хотя он является вредным и опасным — глава МИД Венгрии

11:05 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что руководители энергетических ведомств стран Евросоюза утвердят в понедельник потолок цен на газ, хотя такой шаг нанесет ущерб экономике Европы. Отправляясь на совещание в Брюссель, глава венгерского МИД предсказал, что там ожидаются острые дебаты по этому вопросу.

«Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, но сейчас это оправдано, учитывая энергетический кризис в Европе. Предлагаемое ограничение цен на природный газ является неправильным, вредным и опасным, но, похоже, оно все же может быть введено. Итак, сегодня в Брюсселе еще одна большая битва», — написал Сийярто на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии и раньше высказывалось против потолка цен на газ, предупреждая, что это приведет к сокращению поставок топлива на рынок, росту цен и увеличению расходов потребителей.

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