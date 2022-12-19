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В России выявили 6 341 случай заражения коронавирусом за сутки

11:32 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 341, летальных исходов из-за ковида — на 50. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 222 случая заражения и 51 смерть, всего с начала пандемии — 21 722 415 и 393 050 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 564 против 6 338 днем ранее, до 21 115 232.

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