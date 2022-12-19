Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году
12:32 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году установлен на уровне 16 242 руб. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
В 2022 году МРОТ составляет 13 890 рублей в месяц, в следующем году он вырастет на 2 352 рубля.
Как отмечается в пояснительных материалах к закону, МРОТ увеличен исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год в 15 669 рублей.
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