Взрыв подаренного Украиной главкому полиции Польша гранатомета расследуют спецслужбы

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Факт взрыва в здании Главной комендатуры польской полиции подаренного Украиной гранатомета расследуют спецслужбы двух стран. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете «Речь Посполита» главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик.

«Знаю, что этим занимается Агентство внутренней безопасности, а украинская сторона также на правительственном уровне подключила к делу СБУ, то есть спецслужбу, что о многом говорит. Хотя жизнь научила меня опираться на факты и доказательства, в этом деле у меня есть много сомнений в том, что это была чья-то ошибка», — сказал он, заверив, что не знал о потенциальной опасности подарка, так как украинские партнеры заверили его в полной безопасности.

Как напомнил Шимчик, сразу же после взрыва польская сторона попросила украинских партнеров разъяснить случившееся. «Мы пока не получили ответ», — отметил он. По словам главкома, он получил сообщение только от главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, который подарил ему гранатомет, переделанный под музыкальную колонку. «Он сожалеет о случившемся, заверял, что они всегда тщательно проверяют подарки, исключил возможность передачи чего-то, что могло представлять угрозу», — рассказал Шимчик. По его словам, молчание других украинских партнеров «удивляет», но он уверен, что они не имеют со взрывом ничего общего.