Нарушение прав россиян за рубежом в этом году носит беспрецедентный характер — доклад

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты Московского бюро по правам человека фиксируют резкое увеличение случаев нарушения фундаментальных прав россиян в странах Запада в этом году. Это следует из доклада бюро «Нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом в 2022 году», который есть в распоряжении ТАСС.

«Тенденция к росту нарушений прав россиян со стороны стран Запада и их сателлитов, которая наметилась в последние годы, приобрела характер дальнейшей эскалации в 2022 году. Преследования по принципу гражданства, языка и национальности, носившие единичный характер в предыдущий период, стали массовыми в уходящем году. Воинственная русофобия стала мейнстримом, определяющим внешнюю и внутреннюю политику западных государств», — говорится в докладе.

По итогам мониторинга случаев нарушений прав российских граждан и соотечественников за рубежом по материалам открытых источников эксперты Московского бюро по правам человека пришли к выводу, что основной объем нарушений прав граждан России и соотечественников приходится на «страны Запада и их сателлиты, включая Украину». Отмечается, что именно в этих государствах нарушения прав россиян в 2022 году носили «комплексный, системный и всеобъемлющий характер».

«В условиях борьбы Запада против России действия, направленные против российских граждан, их жизни, свободы, достоинства, имущества, прав и свобод, являются отдельным фронтом агрессии в отношении российского общества. Нарушение прав россиян в текущем году носит беспрецедентный характер и требует объективной и беспристрастной правовой оценки», — считают эксперты бюро.

По их мнению, целью такой политики стран Запада является нанесение максимального ущерба России. В связи с этим авторы доклада считают целесообразным использовать «весь арсенал правовых, политических, экономических и информационных способов воздействия с целью предупреждения нарушений прав российских граждан в дальнейшем». «Необходимо объединить усилия органов государственной власти и институтов гражданского общества, активно применять методы общественной дипломатии, привлекать к процессу изучения фактов нарушений прав россиян и формирования общественной оценки данных фактов представителей отечественного и зарубежного правозащитного сообщества, международные межгосударственные и неправительственные структуры», — говорится в докладе.