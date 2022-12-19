Специалисты нашли возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22»
13:20 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты во время анализа снимков внешней обшивки корабля «Союз МС-22» на Земле обнаружили возможное место повреждения. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе в понедельник.
«Сегодня был проведен осмотр внешней поверхности корабля „Союз МС-22“. По визуальным материалам, поступившим на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. Специалисты продолжают анализировать поступившие данные», — заявили в госкорпорации.
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