Польша оказала Украине помощь на общую сумму около $9 млрд — СМИ
13:32 19.12.2022
Общий объем поддержки, которую Польша и польские граждане оказали Украине, оценивается в 40 млрд злотых (9 млрд долларов). Такие данные на основе собственных подсчетов опубликовала в понедельник газета «Речь Посполита».
Около 15,9 млрд злотых (3,6 млрд долларов) — это поддержка беженцев польскими властями. 9-10 млрд злотых (2-2,2 млрд долларов) — поддержка частных лиц в первые три месяца после 24 февраля. По информации газеты, эта сумма за лето и осень возросла еще на несколько миллиардов.
Военная помощь оценивается в 8,5 млрд злотых (1,9 млрд долларов). Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы, запчасти для самолетов.
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