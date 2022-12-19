0
0
100
НОВОСТИ

Польша оказала Украине помощь на общую сумму около $9 млрд — СМИ

13:32 19.12.2022

Общий объем поддержки, которую Польша и польские граждане оказали Украине, оценивается в 40 млрд злотых (9 млрд долларов). Такие данные на основе собственных подсчетов опубликовала в понедельник газета «Речь Посполита».

Около 15,9 млрд злотых (3,6 млрд долларов) — это поддержка беженцев польскими властями. 9-10 млрд злотых (2-2,2 млрд долларов) — поддержка частных лиц в первые три месяца после 24 февраля. По информации газеты, эта сумма за лето и осень возросла еще на несколько миллиардов.

Военная помощь оценивается в 8,5 млрд злотых (1,9 млрд долларов). Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы, запчасти для самолетов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 19.12.2022
ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM в небе над Белгородской областью
0
21
14:00 19.12.2022
Кадыров сообщил о сотнях найденных схронов оружия в Запорожской и Херсонской областях
0
26
13:20 19.12.2022
Специалисты нашли возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22»
0
130
13:05 19.12.2022
Нарушение прав россиян за рубежом в этом году носит беспрецедентный характер — доклад
0
138
13:00 19.12.2022
Взрыв подаренного Украиной главкому полиции Польша гранатомета расследуют спецслужбы
0
152
12:32 19.12.2022
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году
0
191
12:20 19.12.2022
Крупнейший в странах Балтии литовский завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
0
218
12:05 19.12.2022
В Москве выявили 1 110 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
218
12:05 19.12.2022
Росатом рассказал о ходе марафона помощи жителям Энергодара
0
214
12:00 19.12.2022
Участники Pussy Riot задержаны в Катаре после попытки устроить акцию во время финала ЧМ-2022
0
217

Возврат к списку