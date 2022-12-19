Польша оказала Украине помощь на общую сумму около $9 млрд — СМИ

13:32

Общий объем поддержки, которую Польша и польские граждане оказали Украине, оценивается в 40 млрд злотых (9 млрд долларов). Такие данные на основе собственных подсчетов опубликовала в понедельник газета «Речь Посполита».

Около 15,9 млрд злотых (3,6 млрд долларов) — это поддержка беженцев польскими властями. 9-10 млрд злотых (2-2,2 млрд долларов) — поддержка частных лиц в первые три месяца после 24 февраля. По информации газеты, эта сумма за лето и осень возросла еще на несколько миллиардов.

Военная помощь оценивается в 8,5 млрд злотых (1,9 млрд долларов). Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы, запчасти для самолетов.