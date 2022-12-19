Кадыров сообщил о сотнях найденных схронов оружия в Запорожской и Херсонской областях

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы спецподразделений «Ахмат» и ингушского добровольческого спецподразделения «Бобр» нашли сотни схронов оружия в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети в понедельник.

«В ходе проверки территорий населенных пунктов выявляются схроны различного оружия и боеприпасов, среди которого много натовских образцов. Счет находок идет на десятки и сотни, также выявляются и задерживаются пособники нацистов, которые скрываются на подконтрольных территориях. Такая работа проводится ежедневно и будет продолжаться до победы России над войсками НАТО», — написал Кадыров.