Кадыров сообщил о сотнях найденных схронов оружия в Запорожской и Херсонской областях
14:00 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы спецподразделений «Ахмат» и ингушского добровольческого спецподразделения «Бобр» нашли сотни схронов оружия в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети в понедельник.
«В ходе проверки территорий населенных пунктов выявляются схроны различного оружия и боеприпасов, среди которого много натовских образцов. Счет находок идет на десятки и сотни, также выявляются и задерживаются пособники нацистов, которые скрываются на подконтрольных территориях. Такая работа проводится ежедневно и будет продолжаться до победы России над войсками НАТО», — написал Кадыров.
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