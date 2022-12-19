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ВС РФ уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ на краснолиманском направлении

15:00 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска ходе спецоперации уничтожили четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховки, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики уничтожены четыре украинские диверсионные группы», — сказал он.

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