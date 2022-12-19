ОДКБ при необходимости может развернуть большую группировку миротворцев — генсек

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует наращивать миротворческие силы, но при необходимости может оперативно развернуть большую группировку. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на пресс-конференции по итогам деятельности организации в 2022 году.

«Наращивания миротворческих сил в планах нет, считаем, что тот костяк, который сформирован, это порядка 3 800 человек, достаточен. Вместе с тем понимаем прекрасно, что при необходимости мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил, для этого все у нас есть», — подчеркнул он.