ОДКБ при необходимости может развернуть большую группировку миротворцев — генсек
16:00 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует наращивать миротворческие силы, но при необходимости может оперативно развернуть большую группировку. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на пресс-конференции по итогам деятельности организации в 2022 году.
«Наращивания миротворческих сил в планах нет, считаем, что тот костяк, который сформирован, это порядка 3 800 человек, достаточен. Вместе с тем понимаем прекрасно, что при необходимости мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил, для этого все у нас есть», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 17:12 19.12.2022
- Венгрия считает потолок цен на газ ошибкой и будет голосовать против — глава МИД
- 17:00 19.12.2022
- Путин подписал распоряжение о земельных участках в Крыму и Подмосковье для героев СВО
- 16:45 19.12.2022
- Проект Сбера «Социальный процессинг» удостоен премии «Развитие регионов. Лучшее для России»
- 16:32 19.12.2022
- Главы РФ и Белоруссии обсуждают новые задачи союзной группировки в текущем режиме — Песков
- 16:12 19.12.2022
- Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине в текущей ситуации
- 15:32 19.12.2022
- Москва считает враждебными для РФ планы Греции по передаче Киеву С-300 — Захарова
- 15:12 19.12.2022
- Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев
- 15:00 19.12.2022
- ВС РФ уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ на краснолиманском направлении
- 14:32 19.12.2022
- В России не планируют вводить QR-коды из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ
- 14:12 19.12.2022
- ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM в небе над Белгородской областью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать