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ОДКБ при необходимости может развернуть большую группировку миротворцев — генсек

16:00 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует наращивать миротворческие силы, но при необходимости может оперативно развернуть большую группировку. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на пресс-конференции по итогам деятельности организации в 2022 году.

«Наращивания миротворческих сил в планах нет, считаем, что тот костяк, который сформирован, это порядка 3 800 человек, достаточен. Вместе с тем понимаем прекрасно, что при необходимости мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил, для этого все у нас есть», — подчеркнул он.

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