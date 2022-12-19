Главы РФ и Белоруссии обсуждают новые задачи союзной группировки в текущем режиме — Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают новые цели и задачи союзной группировки в текущем режиме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это в оперативном порядке главнокомандующие и армейское руководство вырабатывают — эти цели», — сказал Песков в понедельник, отвечая на вопрос, будут ли президенты что-либо решать по целям и задачам союзной группировки в рамках предстоящих переговоров.