Главы РФ и Белоруссии обсуждают новые задачи союзной группировки в текущем режиме — Песков
16:32 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают новые цели и задачи союзной группировки в текущем режиме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это в оперативном порядке главнокомандующие и армейское руководство вырабатывают — эти цели», — сказал Песков в понедельник, отвечая на вопрос, будут ли президенты что-либо решать по целям и задачам союзной группировки в рамках предстоящих переговоров.
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