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Венгрия считает потолок цен на газ ошибкой и будет голосовать против — глава МИД

17:12 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт считает введение потолка цен на газ ошибкой и будет голосовать против этого предложения, которое обсуждают в понедельник на совещании в Брюсселе министры энергетики стран Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в перерыве заседания.

Он отметил, что на утренней сессии было проведено пробное голосование, в ходе которого девять стран выступили против предложенного уровня предельной цены на газ. Поэтому, чтобы достичь консенсуса, голосование будет продолжено. «Но сколько бы раундов голосования ни было, сегодня Венгрия проголосует против газового лимита, потому что мы считаем, что это крайне плохая мера, которая опасна для Европы и может поставить под угрозу европейские поставки энергоресурсов», — сказал Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.

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