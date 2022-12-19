Канада хочет не только арестовать средства Абрамовича, но и конфисковать их
18:55 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада арестует и будет добиваться конфискации 26 млн долларов от компании Granite Capital Holdings Ltd [„Гранит кэпитал холдингс“], которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями в соответствии с [положениями канадского закона] об Особых экономических мерах (Россия)», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 18:45 19.12.2022
- Генсек ООН надеется, что в 2023 году стороны смогут достичь мира на Украине
- 17:47 19.12.2022
- Макрон заявил о «недружественном поведении» кораблей и самолетов РФ
- 17:12 19.12.2022
- Венгрия считает потолок цен на газ ошибкой и будет голосовать против — глава МИД
- 17:00 19.12.2022
- Путин подписал распоряжение о земельных участках в Крыму и Подмосковье для героев СВО
- 16:45 19.12.2022
- Проект Сбера «Социальный процессинг» удостоен премии «Развитие регионов. Лучшее для России»
- 16:32 19.12.2022
- Главы РФ и Белоруссии обсуждают новые задачи союзной группировки в текущем режиме — Песков
- 16:12 19.12.2022
- Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине в текущей ситуации
- 16:00 19.12.2022
- ОДКБ при необходимости может развернуть большую группировку миротворцев — генсек
- 15:32 19.12.2022
- Москва считает враждебными для РФ планы Греции по передаче Киеву С-300 — Захарова
- 15:12 19.12.2022
- Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать