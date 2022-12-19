Канада хочет не только арестовать средства Абрамовича, но и конфисковать их

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов предприниматели Романа Абрамовича, находящегося под экономическими санкциями Оттавы из-за ситуации на Украине. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли, которое распространило внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада арестует и будет добиваться конфискации 26 млн долларов от компании Granite Capital Holdings Ltd [„Гранит кэпитал холдингс“], которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями в соответствии с [положениями канадского закона] об Особых экономических мерах (Россия)», — говорится в документе.