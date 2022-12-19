Генсек ООН надеется, что в 2023 году стороны смогут достичь мира на Украине

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в 2023 году можно добиться завершения конфликта на Украине.

«Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине», — подчеркнул генсек всемирной организации, выступая в понедельник на пресс-конференции.