Евросоюз установл лимит цены на газ - СМИ
19:15 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость газа будет ограничена 180 евро за мегаватт-час (примерно 1,85 тыс. евро за тысячу кубометров), что выше нынешнего уровня расценок. Договоренность была, согласно чешскому председательству, достигнута почти единогласно. Было получено и согласие Германии, которая длительное время выступала против такой меры.Достижение соглашения подтвердил на своей странице в «Твиттере» премьер-министр Чехии Петр Фиала.
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