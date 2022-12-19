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Евросоюз установл лимит цены на газ - СМИ

19:15 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ. Об этом сообщил журналистам в понедельник источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.

Стоимость газа будет ограничена 180 евро за мегаватт-час (примерно 1,85 тыс. евро за тысячу кубометров), что выше нынешнего уровня расценок. Договоренность была, согласно чешскому председательству, достигнута почти единогласно. Было получено и согласие Германии, которая длительное время выступала против такой меры.

Достижение соглашения подтвердил на своей странице в «Твиттере» премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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