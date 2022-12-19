ЕС предусмотрело условие "слома" потолка цен на газ

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действие согласованного странами ЕС потолка цен на газ может быть в любой момент приостановлено в случае дефицита на рынке. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

«Механизм также может быть отключен вручную, если Еврокомиссия сочтет, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности ЕС», — говорится в документе.