Путин сказал, что с Макроном у него сохраняются деловые отношения
21:40 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У меня сохраняются со многими коллегами деловые отношения, в том числе и с президентом Франции», — сказал глава российского государства в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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