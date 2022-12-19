Путин сказал, что с Макроном у него сохраняются деловые отношения

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него сохраняются деловые отношения со многими коллегами, в том числе с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«У меня сохраняются со многими коллегами деловые отношения, в том числе и с президентом Франции», — сказал глава российского государства в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.