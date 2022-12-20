ВС Украины нанесли удары по центру Донецка, прогремело около 20 взрывов
09:00 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска нанесли в понедельник удары по центральной части Донецка. Как передает корр. ТАСС, прогремело порядка 20 взрывов.
По данным Совместного центра контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под огонь попали Ворошиловский и Калининский районы, в том числе окрестности Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО, больница имени Калинина).
«Снова ударили из РСЗО (реактивных систем залпового огня — прим. ТАСС) по Ворошиловскому и Калининскому району. Попадания и в районе ДоКТМО», — сообщили в СЦКК.
В свою очередь главный врач Областной клинической больницы им. Калинина Иван Плахотников сообщил ТАСС, что вновь произошел обстрел больницы им. Калинина. «Снова по больнице били. Есть повреждения, выясняем», — сказал главврач.
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