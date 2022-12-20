Действия зарубежных спецслужб нужно жестко пресекать — Путин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал от котрразведки РФ жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, выявлять предателей и шпионов.

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — отметил глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.