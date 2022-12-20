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Постпред Ирана отверг в ООН обвинения в передаче беспилотников РФ

09:20 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения в передаче Ираном России беспилотных летательных аппаратов в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН являются беспочвенными. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель исламской республики при всемирной организации Амид Саид Иравани.

По его словам, «Иран не поставлял России никаких средств», подпадающих под ограничения, обозначенные в параграфе 4 приложения B к резолюции 2231 СБ ООН. «Мы отвергаем все обратные утверждения как не имеющие оснований», — подчеркнул дипломат, выступая на заседании Совбеза.

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