Постпред Ирана отверг в ООН обвинения в передаче беспилотников РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения в передаче Ираном России беспилотных летательных аппаратов в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН являются беспочвенными. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель исламской республики при всемирной организации Амид Саид Иравани.

По его словам, «Иран не поставлял России никаких средств», подпадающих под ограничения, обозначенные в параграфе 4 приложения B к резолюции 2231 СБ ООН. «Мы отвергаем все обратные утверждения как не имеющие оснований», — подчеркнул дипломат, выступая на заседании Совбеза.