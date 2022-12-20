В МИД КНДР пригрозили ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР отреагирует, в том числе практическими действиями, на обновленную стратегию национальной безопасности Японии, в которой указывается на право Токио на контрудар по противнику в случае нападения. Об этом говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном во вторник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Япония скоро поймет, что сделала явно неправильный и опасный выбор», — подчеркивается в тексте. В нем также отмечается, что КНДР будет демонстрировать свою обеспокоенность путем «практических действий».