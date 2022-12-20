В МИД КНДР пригрозили ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии
09:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР отреагирует, в том числе практическими действиями, на обновленную стратегию национальной безопасности Японии, в которой указывается на право Токио на контрудар по противнику в случае нападения. Об этом говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном во вторник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
«Япония скоро поймет, что сделала явно неправильный и опасный выбор», — подчеркивается в тексте. В нем также отмечается, что КНДР будет демонстрировать свою обеспокоенность путем «практических действий».
НОВОСТИ
- 10:05 20.12.2022
- В новых регионах РФ не будут вводить ЕГЭ по украинскому языку — Рособрнадзор
- 10:00 20.12.2022
- Спецслужбы РФ должны усилить работу по ключевым направлениям — Путин
- 09:20 20.12.2022
- Постпред Ирана отверг в ООН обвинения в передаче беспилотников РФ
- 09:05 20.12.2022
- Действия зарубежных спецслужб нужно жестко пресекать — Путин
- 09:00 20.12.2022
- ВС Украины нанесли удары по центру Донецка, прогремело около 20 взрывов
- 21:40 19.12.2022
- Путин сказал, что с Макроном у него сохраняются деловые отношения
- 21:25 19.12.2022
- Путин: У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать...
- 20:46 19.12.2022
- Лавров о потолке цен на газ: Это их личное дело. Больше нечем заняться - пускай
- 20:25 19.12.2022
- Лавров обозначил, что является главным итогом года для России
- 20:05 19.12.2022
- ЕС предусмотрело условие "слома" потолка цен на газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать