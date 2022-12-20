0
0
97
НОВОСТИ

В МИД КНДР пригрозили ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии

09:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР отреагирует, в том числе практическими действиями, на обновленную стратегию национальной безопасности Японии, в которой указывается на право Токио на контрудар по противнику в случае нападения. Об этом говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном во вторник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Япония скоро поймет, что сделала явно неправильный и опасный выбор», — подчеркивается в тексте. В нем также отмечается, что КНДР будет демонстрировать свою обеспокоенность путем «практических действий».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 20.12.2022
В новых регионах РФ не будут вводить ЕГЭ по украинскому языку — Рособрнадзор
0
45
10:00 20.12.2022
Спецслужбы РФ должны усилить работу по ключевым направлениям — Путин
0
44
09:20 20.12.2022
Постпред Ирана отверг в ООН обвинения в передаче беспилотников РФ
0
125
09:05 20.12.2022
Действия зарубежных спецслужб нужно жестко пресекать — Путин
0
158
09:00 20.12.2022
ВС Украины нанесли удары по центру Донецка, прогремело около 20 взрывов
0
158
21:40 19.12.2022
Путин сказал, что с Макроном у него сохраняются деловые отношения
0
637
21:25 19.12.2022
Путин: У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать...
0
658
20:46 19.12.2022
Лавров о потолке цен на газ: Это их личное дело. Больше нечем заняться - пускай
0
671
20:25 19.12.2022
Лавров обозначил, что является главным итогом года для России
0
686
20:05 19.12.2022
ЕС предусмотрело условие "слома" потолка цен на газ
0
695

Возврат к списку