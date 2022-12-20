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НОВОСТИ

Спецслужбы РФ должны усилить работу по ключевым направлениям — Путин

10:00 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал от органов госбезопасности усилить работу по ключевым направлениям из-за новых угроз и рисков.

«Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России, а это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям», — обратился глава государства к работникам органов безопасности. Путин выступил во вторник с видеобращением по случаю Дня работника органов безопасности.

Перед спецслужбами президент также поставил задачу «максимально использовать оперативный, технический, кадровый потенциал».

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