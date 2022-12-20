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НОВОСТИ

В новых регионах РФ не будут вводить ЕГЭ по украинскому языку — Рособрнадзор

10:05 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по украинскому языку в новых субъектах РФ не планируется, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«ЕГЭ по украинскому [языку] не планируется. У них будет отдельный предмет по выбору, у нас и сейчас каждый гражданин — неважно, где он находится — может потребовать у школы, чтобы были организованы занятия по родному языку», — сказал Музаев.

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