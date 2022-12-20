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В США опасаются обмена стратегиями между РФ и КНР для подрыва единства НАТО — постпред США

11:20 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В США обеспокоены тем, что Россия и Китай могут обмениваться инструментарием и стратегиями, направленными на подрыв единства НАТО. Об этом во вторник заявила постоянный представитель США при альянсе Джулиан Смит.

«Они (Россия и Китай — прим. ТАСС) все чаще используют общий инструментарий, который должен вызывать беспокойство НАТО, — приводит слова Смит газета „Файнэншл таймс“ (Financial Times, FT). Американский дипломат полагает, что Москва и Пекин „обмениваются гибридными тактиками“, и указывает на такие факторы, как риски для поставок энергоносителей и проблемы кибербезопасности. „Нет никаких сомнений в том, что они работают над тем, чтобы разобщить партнеров по трансатлантическому альянсу. Мы хорошо осведомлены об этих попытках и намерены с ними бороться“, — сказала она.

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