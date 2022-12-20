48 тысяч школьников приняли участие в акции «День искусственного интеллекта на Дальнем Востоке»

10:45

8-16 декабря благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Дальневосточного центра искусственного интеллекта (ИИ) провели образовательную акцию «День искусственного интеллекта на Дальнем Востоке». Инициатива реализуется в рамках образовательного проекта фонда – Академии искусственного интеллекта для школьников.

Больше 1000 школ в 378 населенных пунктах Приморского, Хабаровского и Камчатского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Республики Бурятия и Забайкальского края провели первый единый региональный урок о технологиях ИИ. 48 тыс. школьников с 1-го по 11-й классы узнали, чего можно достичь с помощью ИИ уже сейчас и какие возможности он открывает в том числе для развития родного региона. Лидерами среди городов по количеству участников стали Краснокаменск, Находка, Уссурийск, Хабаровск и Южно-Сахалинск. К акции также присоединились школы из 23 других субъектов РФ.

Важную роль в проведении мероприятия сыграл Дальневосточный центр искусственного интеллекта – совместный проект Сбера и Дальневосточного федерального университета. Эксперты центра разработали образовательные материалы для акции и провели экскурсию для школьников.

«В Дальневосточном центре искусственного интеллекта мы много работаем со студентами, а для школьников такой масштабный урок провели впервые. Уверен, что он повысил у ребят интерес к данной технологии, а многие, возможно, выберут искусственный интеллект в качестве будущей профессии, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Дальний Восток богат на таланты: каждый год регион дарит нам финалистов совместного профиля «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады и Академии искусственного интеллекта. Надеюсь, что и эта акция станет ежегодной и количество участников будет постоянно расти».

«Технологии искусственного интеллекта уже активно используются на Дальнем Востоке и в Арктике. Нейросети, системы анализа больших данных помогают в реализации масштабных проектов развития территорий, ведении эффективной хозяйственной деятельности, предотвращении чрезвычайных ситуаций, – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. – В числе лидеров российского и глобального IT-рынка есть успешные дальневосточные компании, созданные молодыми людьми, недавними школьниками. Уверен, что проекты, направленные на популяризацию современных технологий, позволят привлечь в эту перспективную и важную для экономики нашей страны сферу еще больше талантливой молодежи, а Дальний Восток станет как мощным центром современных разработок, так и мостом для кооперации с партнерами из дружественных стран Азии».