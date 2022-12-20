Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 69 и 74 руб. соответственно
11:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю на Московской бирже во вторник превысил 69 руб., евро — 74 руб. впервые с 11 мая 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:10 мск, доллар рос на 2,26%, до 69,25 руб. Евро увеличивался на 3,92%, до 74,005 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:21 мск.
По данным на 10:29 мск, курс доллара растет на 2,33%, до 69,3 руб. Евро замедлил рост и на находится на отметке 73,64 руб. (+2,08%).
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