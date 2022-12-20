СВР рассекретила документы о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки России (СВР) рассекретила архивный документ о планах лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера совершить переворот в СССР в 1933 году, в результате которого Белоруссия должна была стать немецкой колонией. Об этом говорится в архивном документе, опубликованном на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», — говорится в документе.

В архиве также отмечено, что прежде чем стать германской колонией, Белоруссия «будет сначала подчиняться новому правительственному режиму в России, но будет полностью индустриализирована Германией, заключит с ней собственный таможенный союз и так далее, а всякого рода правами будет пользоваться в качестве свободного государства подобно Данцигу».

«Постепенно будто бы произойдет аншлюс с Германией», — говорится в материале Иностранного отдела ОГПУ СССР, датированном не позднее 19 сентября 1933 года.