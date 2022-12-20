На алтайском курорте «Манжерок» открыли первую трассу для вечернего катания

13:10

Фото пресс-службы курорта «Манжерок»



В зимой сезоне 2022/2023 на курорте «Манжерок» в Республике Алтай появилась новая услуга – вечернее катание. Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения. Одним из первых безопасность и качество вечернего катания оценил президент, председатель правления Сбербанка

Сегодня на курорте уже открыты 22 километра трасс, три подъемника и 23 горнолыжных маршрута различной степени сложности. Зоны катания есть как для новичков, так и для профессионалов. Работает современная система оснежения.

«Мы сделаем «Манжерок» одним из лучших всесезонных курортов в России, где будут созданы все условия для качественного и безопасного отдыха всей семьей в любое время года», – пообещал Герман Греф.

С 2019 года Сбер активно развивает всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай. Там уже работают гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъемник для детей и новичков, байк-парк, 5 км пеших троп различной сложности и уникальный тематический парк «Хранитель Большого Алтая».

В 2023 году на курорте откроется пятизвездочный гостиничный комплекс на 304 номера с конференц-залом, ski-сервисом, спа-комплексом и семейным досуговым центром.

В этом году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. С 2018 года курорт многократно признавался лучшим по версии Ski Business Awards и удостоен восьми наград.