Белоруссия нашла понимание у РФ в вопросе реструктуризации долга — премьер Головченко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров президентов Белоруссии и России заявил, что Минск нашел понимание у Москвы по вопросу реструктуризации белорусских финансовых обязательств.

«Мы услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег. В этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику. Надо досчитать окончательно сумму», — приводит слова Головченко во вторник издание «СБ. Беларусь сегодня».