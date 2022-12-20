Белоруссия нашла понимание у РФ в вопросе реструктуризации долга — премьер Головченко
13:05 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров президентов Белоруссии и России заявил, что Минск нашел понимание у Москвы по вопросу реструктуризации белорусских финансовых обязательств.
«Мы услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег. В этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику. Надо досчитать окончательно сумму», — приводит слова Головченко во вторник издание «СБ. Беларусь сегодня».
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