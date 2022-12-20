В Москве выявили 940 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 940 против 1 110 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 283 633 случая заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 17 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 306 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 837, до 3 088 990.