В Москве выявили 940 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:20 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 940 против 1 110 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 283 633 случая заражения.
Число умерших в столице за сутки возросло на 17 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 306 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 837, до 3 088 990.
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