В Херсонской области запретили запускать фейерверки во время новогодних праздников

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области запретили продавать и запускать пиротехнику в период новогодних праздников. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо, сообщается во вторник в телеграм-канале администрации области.

«Владимир Сальдо издал распоряжение о введении запрета на продажу и использование пиротехники в период новогодних праздников. С 16 декабря 2022 года на территории Херсонской области введен ряд ограничений, а именно запрет на продажу и дальнейшее применение всех видов пиротехнической продукции, в том числе фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней, светящихся фонтанов и иных средств для создания зрелищных мероприятий», — говорится в сообщении.