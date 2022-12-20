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НОВОСТИ

Около 100 тыс. ИТ-специалистов покинули РФ с начала года — Шадаев

14:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 тыс. ИТ-специалистов покинули РФ с начала 2022 года, что составляет до 10% от общего количества специалистов российских ИТ-компаний. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Если брать две волны отъезда IT-специалистов. До 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись. Но, если в сумме брать, порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами страны», — сказал министр.

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