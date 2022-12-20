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Зеленский приехал в Артемовск - СМИ

15:12 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Артемовск (украинское название — Бахмут), расположенный в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил во вторник украинский телеканал «Дом».

По данным канала, поездка не была анонсирована. Это вторая с начала месяца поездка украинского президента в подконтрольные Киеву части Донбасса — 6 декабря он заявлял, что побывал в Славянске.

В последние месяцы российские силы ведут бои за Артемовск, освобождение которого, как говорил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, позволит перейти к освобождению северной части республики. Зеленский называл Артемовск и Соледар самыми горячими и болезненными для украинских властей участками фронта.

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