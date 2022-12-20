Три человека погибли и один пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три работника газовой службы погибли в результате пожара на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По уточненным данным, погибли три человека, один травмирован. Все они вели работы на газопроводе», — сказал собеседник агентства.