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Три человека погибли и один пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии

16:00 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три работника газовой службы погибли в результате пожара на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По уточненным данным, погибли три человека, один травмирован. Все они вели работы на газопроводе», — сказал собеседник агентства.

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