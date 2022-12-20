Путин назвал всех воинов СВО героями, сказал, что постоянно о них думает

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники специальной военной операции являются героями, которые находятся на острие решения самых сложных и опасных задач. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии награждения в Кремле.

«На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операции. <…> Я искренне считаю, что все они герои», — сказа глава государства.

Он отметил, что военнослужащие каждую секунду подвергают себя опасности, и подчеркнул: «Подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом. И я думаю об этом постоянно».