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Путин назвал всех воинов СВО героями, сказал, что постоянно о них думает

16:12 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники специальной военной операции являются героями, которые находятся на острие решения самых сложных и опасных задач. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии награждения в Кремле.

«На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операции. <…> Я искренне считаю, что все они герои», — сказа глава государства.

Он отметил, что военнослужащие каждую секунду подвергают себя опасности, и подчеркнул: «Подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом. И я думаю об этом постоянно».

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