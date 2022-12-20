Захарова заявила о самой масштабной в истории тоталитарной цензуре Запада против медиа РФ
16:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коллективный Запад в последнее время организовал против российских медиа самый масштабный в истории акт массовой тоталитарной цензуры в мировом информационном пространстве. Об этом написала во вторник в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам года призвал выработать правила, регулирующие степень ответственности соцсетей за контент, который в них распространяется. При этом он заявил, что будет «шокирован, если увидит, что свобода прессы под угрозой». «Будет шокирован, если увидит? А до сих пор не видел? Или не хотел видеть? Или не разрешали видеть? Или не показывали?» — задалась вопросом Захарова.
«Стараниями коллективного Запада мы стали свидетелями вопиющего акта массовой тоталитарной цензуры, наиболее масштабной из всех, происходивших ранее в истории. Целые сегменты мирового информационного пространства были фактически зачищены от российского медийного присутствия, — отметила дипломат. — В отношении российских источников информации были применены все мыслимые и немыслимые формы рестрикций, к которым активно подключились глобальные ИТ-гиганты. Только за этот год были заблокированы и выключены из эфира свыше 40 российских медиаресурсов, неугодные журналисты и целые редакции „неправильных“, по мнению Запада, СМИ подвергаются систематическому давлению со стороны спецслужб, уголовному преследованию, откровенной травле и даже физическому насилию».
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